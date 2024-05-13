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02:00, 13 мая 2024Из жизни

Стриптизеры наняли охрану для защиты от перевозбужденных женщин

Фото: ShowBizIreland / Getty Images

Британское стрип-шоу запретило съемки на своих выступлениях и наняло охрану после скандала в Северной Ирландии. Об этом пишет Daily Mail.

Усилить меры безопасности пришлось труппе стриптизеров The Pleasure Boys, которые дают гастроли в Великобритании и Европе. Скандал разразился после того, как в сеть попали видео февральского выступления артистов в Белфасте на День святого Валентина.

Зрители сняли, как несколько перевозбужденных посетительниц шоу прорвались на сцену и начали танцевать с артистами и трогать их. Кроме того, сами стриптизеры «имитировали половые акты» с этими женщинами. В частности, на одном из видео артист был полностью обнажен, а его гениталии находились «пугающе близко к лицу женщины». Ролики вызвали возмущение общественности, а горсовет Белфаста даже инициировал расследование против The Pleasure Boys.

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Тем не менее в мае труппа вернется в Северную Ирландию и выступит в городе Банбридж. Однако по новым правилам любые съемки во время шоу запретят, а у сцены будут находиться десять дополнительных охранников. Менеджер The Pleasure Boys отметил, что у поклонниц будет возможность сфотографироваться со стриптизерами и взять у них автографы, однако для этого придется купить более дорогой билет. Он также выразил сожаление, что «отличное шоу» в Белфасте было испорчено поведением некоторых зрительниц и тем, что эти ролики попали в сеть.

Выступления The Pleasure Boys состоят из танцев с полным обнажением участников, элементов акробатики и огненного шоу.

Ранее старейший стриптизер Великобритании рассказал о работе на русскую мафию и других самых вопиющих случаях в своей карьере. Сейчас 55-летний мужчина владеет своим стриптиз-агентством, но сам тоже часто выезжает на вызовы.

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      Никита Савин
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