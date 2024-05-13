Сунак заявил о самом высоком риске ядерной эскалации за последние 60 лет

Премьер Сунак: мир ближе к ядерной эскалации, чем когда-либо за последние 60 лет

Британский премьер Риши Сунак считает, что мир подошел к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо за последние 60 лет. Трансляцию выступления политика в центре Policy Exchange вела газета Telegraph на YouTube.

По его словам, «безрассудное поведение» российского лидера Владимира Путина подвело к опасной ядерной эскалации ближе, чем когда-либо с Карибского кризиса 1962 года.

Сунак указал на рост числа угроз, с которыми сталкивается непосредственно Великобритания, указав на деятельность «оси авторитарных государств», таких как Россия, Китай, Северная Корея и Иран.

Ранее британские военные пожаловались, что «российские шпионы» взламывают их телефоны и выдают себя за близких им людей, чтобы заставить передать конфиденциальные данные.