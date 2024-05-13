Инопланетные сгустки внутри Земли сформировали плиты

Geophysical Research Letters: остатки Тейи внутри Земли сформировали плиты

Геологи Калифорнийского технологического института обнаружили доказательства того, что гигантские сгустки материала вблизи ядра Земли, предположительно образовавшиеся в результате космического столкновения Земли с карликовой планетой Тейей 4,5 миллиарда лет назад, могут быть ответственны за формирование современных тектонических плит. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Ученые проанализировали существующие данные о сгустках, известных как крупные области с низкой скоростью сдвига (LLVP), и использовали их для создания компьютерных моделей, демонстрирующих их воздействие на Землю в длительных временных масштабах.

Данные для моделей были получены на основе сейсмических данных, показавших, что LLVP состоят из материала, который отличается от материала ядра или мантии.

Примерно через 200 миллионов лет после того, как Тейя столкнулась с Землей, давление LLVP привело к появлению горячих шлейфов, простирающихся от ядра к поверхности. Это способствовало опусканию некоторых участков поверхности и субдукции, когда части земной коры погружаются в мантию и расплавляются. Субдукция в конечном итоге создала разломы на поверхности, которые сегодня служат границами тектонических плит.