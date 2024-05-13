Туристка попыталась убежать от грабителя, упала с эстакады и не выжила

The Times of Israel: туристка из Израиля упала с эстакады в Бразилии и не выжила

Туристка из Израиля попыталась убежать от предполагаемого грабителя в Бразилии, упала с эстакады и не выжила. Об этом пишет The Times of Israel.

Уточняется, что инцидент произошел в Рио-де-Жанейро в понедельник, 6 мая, когда 22-летняя Альма Бохадана гуляла со спутником Дэном Хеном. Молодые люди увидели приближавшегося к ним мотоциклиста и, приняв его за грабителя, обратились в бегство.

По данным источника, девушка перелезла через забор и упала с высоты около 15 метров, спасти ее не удалось. После произошедшего Хена трижды допрашивали в полиции. Турист признался, что он и Бохадана были сильно напуганы, но не уточнил, подходил ли к ним водитель мотоцикла и было ли у него оружие. Расследование продолжается.

Ранее в мае немецкий турист не выжил после падения с балкона отеля на Майорке. Он возвращался с вечеринки, не смог попасть в номер и решил забраться в комнату через окно.

