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06:47, 13 мая 2024Мир

Неизвестный открыл стрельбу на уличной вечеринке в США

ABC News: в США три человека погибли и 15 ранены во время стрельбы на вечеринке
СюжетСтрельба в США

Фото: Jay Mallin / Global Look Press

Три человека погибли, 15 были ранены в результате стрельбы на многолюдной уличной вечеринке в городе Стоктон, штат Алабама, сообщила местная полиция. Информацию об этом передает телеканал ABC News.

Как отметили в правоохранительных органах, в гуляниях приняли участие около тысячи человек. Неизвестный во время мероприятия открыл огонь по толпе. При этом власти считают, что злоумышленников могло быть двое, их личности устанавливаются.

«В общей сложности 18 человек пострадали в результате инцидента. К сожалению, трое из них скончались от полученных ранений», — подчеркнуло управление шерифа округа Болдуин.

Ранее в Лейквудской церкви в американском штате Техас произошла стрельба, ее открыла женщина.

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      Марина Совина
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