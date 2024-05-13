В России выросла доля операций с долларами

«Ъ»: доля операций с юанем и евро на Мосбирже упала, а с долларами выросла

По итогам апреля объем торгов основными валютами на Мосбирже в режиме торгов «сегодня» и «завтра» составил 6,7 миллиона рублей, что стало минимальным результатом с января, когда слабая активность объяснялась новогодними праздниками. Об этом со ссылкой на данные площадки пишет «Коммерсантъ».

Самое сильное падение продемонстрировал объем торгов в режиме «сегодня» — минус 12,6 процента за месяц, до 4,7 триллиона рублей (худший результат с апреля 2023 года). При этом впервые за несколько месяцев начала расти доля операций с долларами.

Торги юанем за месяц упали на 15,4 процента, до 2,4 триллиона рублей, а с евро — на 15,1 процента. Торги долларами тоже сократились, но меньше — всего на 6 процентов, до 1,6 триллиона рублей. Таким образом, на доллар пришлось 33,8 процента (31,38 в марте), а на юань — 51,14 процента. Доля операций с евро упала до 14,2 процента.

Как отмечает издание, ситуация интересна резким падением числа сделок. Если в январе-феврале с долларом совершалось около 90 тысяч сделок в сутки, то в апреле — менее 17 тысяч. По сравнению с мартом показатель сократился на 23 процента. Среднее число операций с евро упало на 18 процентов, а с юанем — на 22 процента.

Участники рынка полагают, что одной из причин такой тенденции стало падение интереса к торгам у частных инвесторов. Низкая волатильность рубля в последние месяцы не позволяет зарабатывать на резких скачках валют.

Аналитики также напоминают о проблемах в расчетах с импортерами на фоне ужесточения американских санкций, которые касаются валют как дружественных, так и недружественных стран. В результате ограничительных мер возможности для импорта сокращаются, с ними падает и спрос на иностранную валюту.

Ранее Центробанк объяснил рекордный за последние пять кварталов профицит текущего счета платежного баланса резким падением импорта (минимальные за последние семь кварталов 67 миллиардов долларов), существенно опередившим снижение экспорта.