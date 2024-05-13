Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:48, 13 мая 2024Бывший СССР

В Армении задержали более 150 требующих отставки Пашиняна человек

В Армении задержали более 150 человек, которые требуют отставки Пашиняна

Фото: Sputnik / РИА Новости

В Армении задержали более 150 человек, которые требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает «Sputnik Армения».

«По состоянию на 11:00 число доставленных в отделения полиции граждан увеличилось до 151», — указали в издании, ссылаясь на МВД республики.

Отмечается, что все они были задержаны по статье 182 Уголовного кодекса Армении о невыполнении законных требований представителей власти.

Ранее стало известно, что участники протестов, требующие отставки Пашиняна, начали перекрывать улицы. Перекрыты были проспект Мясникяна, который связывает центр города с окраинами, и центральная улица Абовяна.

Сторонники оппозиции начали действовать с раннего утра из-за призыва лидера движения «Тавуш во имя родины», выступающего против делимитации границы с Азербайджаном, архиепископа Баграта.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ обвинила экс-сотрудника «Яндекса» в госизмене. Он переводил деньги ВСУ и скрывался от мобилизации

      В Испании выявили десятки случает заболевания новой загадочной болезнью

      Власти заявили об угрозе нового обрушения поврежденной в Белгороде многоэтажки

      Белоусов призвал решить проблему бюрократии с подтверждением льгот военных

      Стало известно о судорожных перебросках ВСУ западной техники под Харьков

      В Латинской Америке застали редкое для региона явление

      На Украине заявили о трех линиях обороны под Харьковом

      Краснов заявил об ожидании ответов от США и Европы по «Северным потокам»

      Ограбившие около 200 россиян на госуслугах кибермошенники попались

      Предложенный Путиным кандидат на пост главы Минобороны прибыл в Совфед

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше