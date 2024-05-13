В Армении задержали более 150 требующих отставки Пашиняна человек

В Армении задержали более 150 человек, которые требуют отставки Пашиняна

В Армении задержали более 150 человек, которые требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает «Sputnik Армения».

«По состоянию на 11:00 число доставленных в отделения полиции граждан увеличилось до 151», — указали в издании, ссылаясь на МВД республики.

Отмечается, что все они были задержаны по статье 182 Уголовного кодекса Армении о невыполнении законных требований представителей власти.

Ранее стало известно, что участники протестов, требующие отставки Пашиняна, начали перекрывать улицы. Перекрыты были проспект Мясникяна, который связывает центр города с окраинами, и центральная улица Абовяна.

Сторонники оппозиции начали действовать с раннего утра из-за призыва лидера движения «Тавуш во имя родины», выступающего против делимитации границы с Азербайджаном, архиепископа Баграта.