В ЕК отказались от слов Борреля о победе Украины на поле боя

Глава пресс-службы ЕК Мамер: ЕС не желает победы Украины на поле боя

Заявления о том, что Европейский союз (ЕС) желает победы Украины на поле боя, не соответствуют действительности, несмотря на то, что об этом ранее утверждал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом заявил глава пресс-службы Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер, передает ТАСС.

«Европейский союз не на поле боя. Это Россия хочет победы на поле боя. Спрашивать нас об этом, извините меня, это означает игнорировать все, что мы говорили по этой теме раньше», — сказал политик.

Мамер также добавил, что ЕС основан на «философии мира» и руководствуется данными принципами во внешних делах.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что если Запад хочет биться с Москвой на поле боя на Украине, то она готова к такому сценарию. «Это их право, если хотят на поле боя — будет на поле боя», — сказал дипломат.