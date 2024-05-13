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11:29, 13 мая 2024Мир

Лавров заявил о готовности России биться с Западом на Украине

Лавров: если Запад хочет биться с Россией на поле боя, то Москва к этому готова

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Если Запад хочет биться с Россией на поле боя на Украине, то Москва готова к такому сценарию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Это их право, если хотят на поле боя — будет на поле боя», — рассказал дипломат в ходе консультаций с Советом Федерации о своем переназначение на пост министра иностранных дел.

Лавров также прокомментировал информацию о проведении конференции по Украине в Швейцарии, которая пройдет с 15 по 16 июня. Он подчеркнул, что саммит «сводится к тому, чтобы вновь сформулировать ультиматум России», добавив, что Запад пытается разговаривать с Россией как «педсовет с двоечником» которому хотят «объявить приговор».

Ранее президент России Владимир Путин предложил переназначить Лаврова на пост министра иностранных дел страны. Совет Федерации должен не позднее чем через неделю проинформировать Путина об итогах рассмотрения представленной кандидатуры. Затем президент сможет подписать указ о назначении главы МИД.

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      Максим Габриелян
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