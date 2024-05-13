В Госдуме оценили утверждение Мантурова первым вице-премьером

Зампред комитета ГД Кравченко: в кабмине растет значение промышленного блока

Утверждение депутатами Государственной Думы кандидатуры Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера свидетельствует о росте значения промышленного блока в новом правительстве. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что речь идет в том числе об увеличении роли финансовой устойчивости предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, за последнее время все большее внимание уделяется вопросам кадрового обеспечения компаний и поддержки отечественных производителей.

При этом работа по обеспечению условий опережающего развития промышленности, как отметил Кравченко, началась еще в 2017 году. «Сегодня мы наблюдаем переход к развитию национальных производительных сил и высокотехнологичного сектора российской экономики», — резюмировал Кравченко.

Об утверждении Госдумой кандидатуры Мантурова на пост первого вице-премьера обновленного правительства стало известно 13 мая. За его назначение на эту должность проголосовали в общей сложности 431 депутат. Уточнялось, что это решение было принято единогласно. До этого Мантуров руководил Министерством промышленности и торговли.