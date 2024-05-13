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15:47, 13 мая 2024Россия

В Госдуме утвердили кандидатуру первого вице-премьера обновленного кабмина

Госдума утвердила кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера кабмина
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Госдума в ходе голосования утвердила кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера обновленного кабмина. Трансляция заседания ведется в Telegram-канале нижней палаты парламента.

За назначение Мантурова первым заместителем председателя правительства высказался 431 депутат. Решение принято единогласно.

Ранее кандидатуру Мантурова поддержал комитет Госдумы по промышленности и торговле.

Денис Мантуров с 2012 года возглавлял Минпромторг, а летом 2022 года также занял пост вице-премьера. В обновленном правительстве политик сменит да должности первого зампреда Андрея Белоусова, которого президент России Владимир Путин предложил в качестве кандидата на место главы Минобороны.

7 мая после инаугурации в качестве переизбранного главы государства Путин подписал указ об отставке правительства. В этот раз кабмин впервые избирается по новым правилам, вступившим в силу после внесения в Конституцию поправок в 2020 году. Согласно им, кандидатуры премьер-министров, вице-премьеров и большинства министров утверждает Госдума. Глав силовых ведомств после консультации с Совфедом назначит президент.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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