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16:21, 12 мая 2024Россия

Кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера России поддержали

Депутат Гутенев: поддержана кандидатура Мантурова на пост первого вице-премьера

Фото: : Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого зампредседателя правительства РФ. Об этом в своем Telegram-канале в воскресенье, 12 мая, написал руководитель комитета Владимир Гутенев.

Кандидатура Мантурова была поддержана депутатами единогласно, уточнил Гутенев. «Желаем Денису Валентиновичу такой же единодушной поддержки от парламентариев на завтрашнем заседании», — указал он.

О том, что глава Минпромторга Мантуров предложен на должность первого вице-премьера России, стало известно 11 мая. Тогда же кабмин сообщил, что ранее занимавший этот пост Андрей Белоусов уйдет из правительства на новое место работы. Предстоящая должность Белоусова при этом не раскрывалась.

Правительство РФ ушло в отставку 7 мая, после инаугурации президента РФ Владимира Путина. Уточнялось, что кабмин будет избран по новым правилам, а кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и большей части министров утвердит Госдума.

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      Лилиана Набиуллина
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