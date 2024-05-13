В Госдуме раскрыли поддерживаемых КПРФ кандидатов на посты вице-премьеров

Афонин: КПРФ поддержит Чернышенко и Патрушева при голосовании по вице-премьерам

КПРФ поддержит Дмитрия Чернышенко, Дмитрия Патрушева и Дениса Мантурова при голосовании по вице-премьерам в Госдуме. Об этом сообщил депутат Юрий Афонин, пишет РИА Новости.

«Мы проголосуем за Мантурова, Патрушева и Чернышенко, по остальным кандидатурам вице-премьеров воздержится», — сказал он.

По его словам, на голосовании по министрам фракция планирует проголосовать против Антона Силуанова и Максима Решетникова. Помимо того, завтра партия окончательно решит по всем кандидатурам на посты министров.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что выдвинутый на пост министра обороны России Андрей Белоусов — человек с сильным характером. По его мнению, перестановки в действующем руководстве Минобороны России объективны.