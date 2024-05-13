Зюганов оценил кандидатуру выдвитуного на пост министра обороны Белоусова

Зюганов о кандидате в министры обороны Белоусове: человек с сильным характером

Выдвинутый на пост министра обороны России Андрей Белоусов — человек с сильным характером, считает глава КПРФ Геннадий Зюганов. Его слова передает ТАСС.

«Что касается Белоусова — это человек с сильным характером, который предлагал наложить на олигархию соответствующие налоги — к сожалению, его не поддержали. Человек, который умеет считать, великолепно знает аналитику и имеет личный опыт в организации управления работой», — сказал Зюганов.

По его мнению, перестановки в действующем руководстве Минобороны России объективны.

Кандидатуру Белоусова на пост главы Минобороны президент Владимир Путин предложил Совфеду в воскресенье, 12 мая. В старом правительстве Белоусов занимал должность первого вице-премьера — на его место в обновленном кабмине предложили назначить главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Белоусов в 2012-2013 годах возглавлял Минэкономразвития, затем до 2020 года был помощником президента России по экономическим вопросам. Первым зампредседателя кабмина Белоусова назначили в январе 2020 года. Предложенный на пост главы Минобороны кандидат в том же году, когда глава кабмина Михаил Мишустин заразился коронавирусом, три недели исполнял обязанности премьер-министра. Кандидатуру Белоусова, как и других руководителей «силового блока», сенаторы рассмотрят на заседании комитетов 13 мая и на заседании верхней палаты парламента 14 мая.

Политолог Сергей Марков ранее назвал две основные задачи Белоусова на посту министра обороны. По его словам, ими станут борьба с коррупцией и превращение армии России в максимально инновационную и быстро развивающуюся. В свою очередь, военный аналитик Игорь Коротченко ранее счел, что опыт решения задач, который есть у Белоусова, поможет достичь победы в СВО

Нынешний министр обороны Сергей Шойгу покинет свой пост — его назначили секретарем Совбеза страны. Шойгу будет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу (ВПК), а также начнет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).