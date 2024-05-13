Подпольщик Лебедев: в Харьковской области 200 военных ВСУ попали под удар ВС РФ

Около 200 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали под российский удар в селе Клугино-Башкировка рядом с Чугуевом в Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Вчера вечером был прилет в Башкировке, ударили по казарме всушников, по данным агентуры, под удар попали около 200 военнослужащих, данных о погибших пока нет», — сказал он.

12 мая Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удары по скоплениям техники и личного состава ВСУ в Харьковской области, в том числе в районе Харькова, в Чугуеве и Волчанске.

По его информации, вечером 11 мая были слышны взрывы к северу от Харькова, между населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая. Агентура также несколько раз фиксировала движение машин РСЗО в направлении находящегося там пустыря, откуда производились выстрелы в сторону Белгорода.