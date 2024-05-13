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17:46, 13 мая 2024Мир

В Ирландии допустили сокращение помощи украинским беженцам

Reuters: Ирландия рассмотрит сокращение поддержки украинским беженцам

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Ирландия на этой неделе рассмотрит вопрос о сокращении государственной поддержки просителей убежища и беженцев, в том числе тех, кто прибыл с Украины. Об этом сообщил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис, его слова передает Reuters.

«Ирландии нужен подход, основанный на здравом смысле. Важно четко понимать, сколько денег должны платить люди со статусом беженца, в том числе украинские граждане. Также нужно следить за тем, чтобы все работали легально, организовать больше проверок на рабочих местах», — рассказал политик.

Агентство отмечает, что чуть более 100 тысяч украинцев бежали в Ирландию, в то время как число просителей убежища из других стран почти утроилось. Это сделало иммиграцию гораздо более серьезной политической проблемой в стране с населением 5,3 миллиона человек, которая пытается разместить беженцев в разгар кризиса с предложением жилья.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал украинских беженцев активнее наниматься на работу, если они хотят остаться в Германии.

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      Дарья Устьянцева
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