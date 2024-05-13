В Китае назвали причину назначения нового министра обороны России

Global Times: Путин решил сменить министра обороны из-за спецоперации

Назначение нового министра обороны России указывает на намерение Москвы «играть в долгую» на Украине, сообщили обозреватели китайского издания Global Times.

Ученый из Шанхайского национального института международного обмена Цуй Хэн напомнил, что выдвинутый на пост главы Минобороны РФ Андрей Белоусов является специалистом по экономике. Это свидетельствует о желании Москвы сбалансировать ведение специальной военной операции (СВО) с экономическим развитием России, считает эксперт.

По мнению авторов материала, Белоусова назначили на пост министра обороны, так как он помог стране успешно преодолеть санкции со стороны Запада. Кроме того, ему удалось обеспечить экономический рост РФ с момента начала российско-украинского конфликта, подчеркнули обозреватели.

Ранее депутат бундестага Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что Андрей Белоусов является эффективным экономистом, и его профессионализм вызывает обеспокоенность. Кизеветтер добавил, что на этом фоне Германия должна активнее обеспечивать Киев вооружением и усилить санкционное давление на Россию.