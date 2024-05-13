В Москве в Главном военном госпитале нашли гранаты

«Царьград»: в Москве в Главном военном госпитале им. Бурденко нашли две гранаты

В Главном военном госпитале имени Бурденко в Москве были найдены две гранаты. По словам источника «Царьграда», их обнаружили в туалете.

Боеприпасы обнаружили в госпитале 9 мая, две гранаты лежали в сливном бачке унитаза. На место происшествия были вызваны саперы, а группа кинологов со служебными собаками прочесала здание. Из госпиталя эвакуировали десять человек, однако других взрывных устройств обнаружено не было.

Найденные боевые гранаты марки Ф-1 были настолько ржавыми, что могли пролежать в сливном бачке несколько лет. После обнаружения боеприпасы уничтожили на специальном полигоне.

Ранее в Курской области нашли два воздушных шара Вооруженных сил Украины с деревянными ящиками, в которых, предположительно, находилась взрывчатка.