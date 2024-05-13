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17:32, 13 мая 2024Мир

В НАТО заявили о созданной ЕС проблемой для Украины

Адмирал Бауэр: ЕС перенес на Украину проблему несовместимости снарядов и оружия

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Европейский союз (ЕС) перенес на Украину проблему несовместимости снарядов и вооружений, так как страны внутри сообщества до сих пор не сформировали единых стандартов в оборонной отрасли. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает ТАСС.

«Мы передали Украине множество разных систем вооружений, и мы экспортировали эту фрагментацию. Это абсолютный кошмар. Если бы вы работали в украинских тыловых частях, это кошмар, невозможно представить себе, с чем они сталкиваются. Для всех этих различных систем вооружений нужны разные боеприпасы и запчасти, чтобы они работали», — рассказал военный.

В качестве примера Бауэр привел ситуацию с шестнадцатью типами 155-миллиметровых артиллерийских систем. По его словам, отсутствие единого стандарта внутри Североатлантического альянса делает военную помощь неэффективной и запутывает бойцов Вооруженных сил Украины.

22 марта Бауэр заявил, что вопрос членства Украины в НАТО решен и страна точно будет членом альянса. По его словам, Киев в любом случае станет членом организации вне зависимости от исхода конфликта.

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      Максим Габриелян
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