The Guardian: Ангела Меркель в ноябре 2024 года выпустит мемуары

В ноябре 2024 года бывшая канцлер Германии Ангела Меркель выпустит мемуары, которые будут опубликованы под названием «Свобода: Воспоминания 1954-2021». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на американское издательство Pan Macmillan.

По данным издательства, в книге Меркель расскажет о своем жизненном пути от детства в ГДР до начала политической карьеры и работы в высших эшелонах власти ФРГ «более подробно, чем когда-либо прежде».

В своем заявлении для издательства Macmillan экс-канцлер заявила, что главная цель ее мемуаров — ответ на вопрос о том, чем для нее является свобода. Этот вопрос, по словам Меркель, занимает ее всю жизнь.

Кроме того, в книге будут переданы «воспоминания и выводы из встреч и бесед с самыми влиятельными людьми мира». Мемуары также расскажут о поворотных моментах в немецкой, европейской и международной политике и о том, «как принимались решения, определившие наше время».

В апреле в Великобритании вышла книга мемуаров бывшего премьер-министра Лиз Трасс под названием «Десять лет на спасение Запада».