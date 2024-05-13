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04:08, 13 мая 2024Культура

В Нью-Йорке напали на актера Стива Бушеми

NYP сообщила о нападении на актера Стива Бушеми в Нью-Йорке

Brian Snyder / Reuters

В Нью-Йорке неизвестный напал на актера Стива Бушеми, сообщает The New York Post.

Как отмечает газета, мужчина подошел к актеру и ударил его без причины, после чего скрылся. У Бушеми отек лица и левого глаза, его госпитализировали.

«С ним все в порядке, и он рад всем добрым пожеланиям, хотя всем невероятно грустно, что это случилось, когда он гулял по улицам Нью-Йорка», — пишет издание.

Ранее стало известно, что за соседство с Бушеми в Нью-Йорке попросили сумму в несколько миллионов долларов. На продажу в районе Роуз-Хилл выставили пентхаус в той же башне, где звезда фильмов Квентина Тарантино и братьев Коэн недавно приобрел аналогичный объект

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      Сергей Грехов
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