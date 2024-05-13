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10:42, 13 мая 2024Экономика

В платежки за ЖКУ захотели добавить новую строку

ВСС: включение страховки жилья в платежки ЖКУ повысит доступность услуги

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Включение добровольного страхования жилья в платежки за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) сделает услугу дешевле и повысит ее доступность для россиян. Добавить новую строку в квитанции захотели во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), пишет «Российская газета».

Специалисты предлагают дать россиянам выбор — ставить или не ставить галочку напротив этой строки. Мера позволит убрать из процесса посредников и сделать страховой продукт дешевле для граждан, пояснили в ВСС. При таких условиях средняя стоимость полиса для помещения площадью 55 квадратных метров может быть на уровне 50 рублей в месяц.

«Конструкция действующего сейчас закона позволяет создать механизм распределения ответственности по договору страхования между страховой компанией, Российской национальной перестраховочной компанией и региональными властями, что направлено на получение услуги по стоимости, доступной всем гражданам страны и в отношении любого зарегистрированного жилого строения», — рассказали эксперты.

Ранее в Госдуме предложили добавить в платежки за ЖКУ отдельную строку о текущем ремонте. Сейчас деньги именно на текущий ремонт не учитываются — из-за этого работы могут выполняться не в полном объеме и слишком дорого обходиться, пояснили парламентарии.

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      Нина Ташевская
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