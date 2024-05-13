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16:51, 13 мая 2024Мир

В Польше раскритиковали идею создания «антироссийской комиссии»

Спикер Сейма Польши Холовня: стране не нужна «антироссийская комиссия»

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Польше не нужна комиссия по расследованию российского влияния на внутреннюю политику. Об этом сообщил маршал (спикер) польского Сейма Шимон Холовня, передает ТАСС.

«Очередная "антироссийская комиссия" — это плохая идея. Полякам не нужен очередной скандальный политический театр: им нужны эффективные спецслужбы и депутаты, которые будут сосредоточены на создании хороших правовых норм», — заявил политик.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о планах назначить комиссию по расследованию российского и белорусского влияния на правительство правой коалиции во главе с партией «Право и справедливость», существовавшей с 2015 по 2023 год. Поводом для создания инициативы стал побег варшавского судьи Томаша Шмидта в Белоруссию.

До своего побега Шмидт неоднократно посещал Белоруссию и Украину.

Ранее спецслужбы Польши заявили, что Шмидт мог передавать секретные данные российской разведке.

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      Илья Таксюр
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