В Польше раскритиковали идею создания «антироссийской комиссии»
Польше не нужна комиссия по расследованию российского влияния на внутреннюю политику. Об этом сообщил маршал (спикер) польского Сейма Шимон Холовня, передает ТАСС.
«Очередная "антироссийская комиссия" — это плохая идея. Полякам не нужен очередной скандальный политический театр: им нужны эффективные спецслужбы и депутаты, которые будут сосредоточены на создании хороших правовых норм», — заявил политик.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о планах назначить комиссию по расследованию российского и белорусского влияния на правительство правой коалиции во главе с партией «Право и справедливость», существовавшей с 2015 по 2023 год. Поводом для создания инициативы стал побег варшавского судьи Томаша Шмидта в Белоруссию.
До своего побега Шмидт неоднократно посещал Белоруссию и Украину.
Ранее спецслужбы Польши заявили, что Шмидт мог передавать секретные данные российской разведке.