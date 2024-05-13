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13:09, 13 мая 2024Мир

Сбежавшего из Польши судью заподозрили в передаче России секретных данных

Контрразведка Польши: бежавший судья Шмидт мог передать России секретные данные

Фото: BelTA / Maxim Guchek / Reuters

Польская разведка обладает всей информацией о секретных документах, которые якобы мог передать России бежавший в Белоруссию судья Томаш Шмидт. Об этом заявил бывший начальник Службы военной контрразведки Польши генерал Петр Пытэль, передает Gazeta Wyborcza.

«В польской системе доступ к секретным документам регистрируется. Шмидту приходилось это делать каждый раз (...) Он не имел доступа к таким документам, которые могли бы позволить России ослабить, например, нашу систему обороны, боевую готовность», — рассказал генерал.

Пытэль добавил, что власти Польши способны нейтрализовать возможный ущерб от утечки информации.

7 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сбежавший судья Шмидт имел доступ к секретным документам. В ответ на это 10 мая Шмидт анонсировал публикацию «первого секретного документа, привезенного из Варшавы». Им оказалась фотография Туска в форме НКВД.

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      Дарья Устьянцева
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