В Польше военные потеряли снайперскую винтовку

Солдаты войск теробороны Польши потеряли снайперскую винтовку BOR в ходе учений

Солдаты войск теробороны Польши потеряли снайперскую винтовку BOR во время учений. Об этом рассказали в войсках территориальной обороны, передает телеканал RMF24.

Уточняется, что утеря была обнаружена в городе Тчев после интенсивных дневных и ночных учений. Активное участие в поисках пропавшего оружия принимали бойцы 7-й Поморской бригады Войск территориальной обороны. Кроме того, военная полиция вместе со Службой военной контрразведки проводит разъяснительную работу среди местного населения.

Также отмечается, что польские военные не исключают умышленное хищение оружия.

Ранее стало известно, что армия Великобритании лишилась части секретных данных и десятков единиц оружия. По данным The Telegraph, военные либо потеряли оружие, либо у них его украли.