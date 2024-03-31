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12:15, 31 марта 2024Мир

Британская армия лишилась десятков единиц оружия

The Telegraph: Великобритания лишилась секретных данных и десятков единиц оружия

Фото: Andrew Harker / Reuters

Армия Великобритании лишилась части секретных данных и десятков единиц оружия. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на Минобороны страны.

Вооруженные силы в том числе утратили два пулемета общего назначения (GPMG), несколько штурмовых винтовок и пусковых установок, а также тысячи патронов. По данным издания, среди утерянного вооружения также были деактивированная российская ракетная установка и несколько пистолетов Glock. Военные либо потеряли оружие, либо у них его украли, рассказал источник газеты.

С 2018 года с британских военных баз пропало как минимум 30 единиц оружия. Помимо этого, с 2020 года из министерства обороны украли не менее 1,4 тысячи ноутбуков и около 300 USB-накопителей — на них могла храниться конфиденциальная информация.

В ведомстве утверждают, что очень серьезно относятся к вопросам безопасности и применяют процедуры для предотвращения потерь и краж. По словам источника в Минобороны, шифрование на устройствах не даст получить доступ к секретным данным и сети.

Ранее в Великобритании подсчитали, что военная поддержка Украины с 2021 года обошлась стране в 7,1 миллиарда фунтов. Сюда входит последний пакет военной поддержки на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, объявленный 12 января премьер-министром, уточнили в Минобороны страны.

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      Нина Ташевская
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