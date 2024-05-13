В правительстве России поддержали штрафы за сокрытие номеров на машинах

Правкомиссия поддержала законопроект о штрафах за сокрытие номеров машин

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который предусматривает административную ответственность за сокрытие государственных номеров на транспортных средствах. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В проекте отзыва отмечается, что правительство РФ поддерживает законопроект», — приводятся слова собеседника агентства. По его словам, проект отзыва по этому документу включен в повестку заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности 13 мая.

Документ предлагает введение штрафов за управление транспортным средством, на номерах которых есть что-либо, что препятствует идентификации государственных номерных знаков. Законопроект также предусматривает введение административной ответственности за повторное в течение года управление автомобилем без государственных регистрационных знаков.

Ранее стало известно, что на российских автомобильных номерах появится еще одна обязательная деталь. Так, на них станет обязательным российский флаг. МВД уже подготовило поправки в ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Водителей, которые уже получили номера без триколора, поправки касаться не будут.