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18:46, 13 мая 2024Экономика

В России построили кривой дом для переселенцев из аварийного жилья

В Коми построили многоквартирный дом для переселенцев с кривыми окнами

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В селе Айкино Республики Коми построили кривой пятиэтажный многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщает «Подъем».

Окна здания расположены неравномерно — на одном этаже практически нет окон, расстояния между которыми были бы одинаковыми. Так, на двух первых этажах здания слева три окна расположены близко друг к другу, затем через довольно большой промежуток находятся следующие два окна, далее две пары окон расположены также на расстоянии друг от друга. На других этажах ситуация аналогичная.

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Глава Усть-Вымского района Галина Плетцер объяснила расположение окон индивидуальной особенностью каждой квартиры. Особенность квартир, в свою очередь, обусловлена правилом, по которому по программе переселения из аварийного жилья гражданам обязаны предоставлять равнозначное жилое помещение. По словам Плетцер, проект прошел вневедомственную экспертизу. Ввод здания в эксплуатацию планируется в августе 2024 года.

Ранее аварийный жилой дом, в котором располагалось общежитие, частично обрушился в Печоре Республики Коми. В результате никто не пострадал. После этого происшествия глава республики Владимир Уйба поручил подготовить список домов, имеющих признаки обрушения, для их расселения. Собственникам разрушенных квартир дома в Печоре власти пообещали денежные сертификаты на покупку нового жилья.

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      Мария Черкасова
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