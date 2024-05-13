В США заявили о наступлении ночного кошмара для Киева

CNN: ситуация для Украины ухудшается с каждым днем

В свете активного наступления российских войск на нескольких направлениях в зоне спецоперации ситуация для Украины стала ухудшаться с каждым днем. Об этом сообщил обозреватель американского телеканала CNN Ник Пэтон Уолш.

«У России есть импульс, непохожий ни на что, наблюдавшееся с марта 2022 года. Украина вынуждена признать, насколько плоха текущая ситуация», — отметил журналист.

В материале указывается, что украинские военные признают тактические успехи российских войск, а также «значительное ухудшение» положения Киева. Армия России стремительно продвигается на харьковском направлении, «вероятно, наиболее быстрыми темпами с первых дней» СВО, считает автор статьи.

Кроме того, успехи российских военных на других направлениях заставляют Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступать с позиций. «Для Киева наступил ночной кошмар», — констатировал Уолш.