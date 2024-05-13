ВСУ перебросили резервы под Харьков

Генштаб ВСУ заявил о переброске резервов под Харьков из-за продвижения ВС России

Украинская армия перебросила резервы в Харьковскую область в связи с продвижением российских войск. Об этом сообщил глава генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Баргилевич, передает агентство УНИАН.

Он отметил, что российские военные активизировались в районе Волчанска, сейчас там ведутся бои. «Если бы резервы не были подготовлены за последние два месяца, то ситуация была бы значительно хуже», — заявил Баргилевич.

Вечером в понедельник, 13 мая, депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил о начале окружения Волчанска Вооруженными силами (ВС) России. Российские войска зашли в город 12 мая, стянув десятки единиц тяжелой техники.