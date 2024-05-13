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22:36, 13 мая 2024Бывший СССР

ВСУ перебросили резервы под Харьков

Генштаб ВСУ заявил о переброске резервов под Харьков из-за продвижения ВС России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинская армия перебросила резервы в Харьковскую область в связи с продвижением российских войск. Об этом сообщил глава генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Баргилевич, передает агентство УНИАН.

Он отметил, что российские военные активизировались в районе Волчанска, сейчас там ведутся бои. «Если бы резервы не были подготовлены за последние два месяца, то ситуация была бы значительно хуже», — заявил Баргилевич.

Вечером в понедельник, 13 мая, депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил о начале окружения Волчанска Вооруженными силами (ВС) России. Российские войска зашли в город 12 мая, стянув десятки единиц тяжелой техники.

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      Марина Совина
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