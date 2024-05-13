Госдеп заявил об угрозе анархии на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Блинкен: операция ЦАХАЛ в Рафахе приведет к анархии

Наступательная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе грозит создать анархию на Ближнем Востоке. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова передает Le Monde.

«Даже после вмешательства Израиля в Рафах все равно останутся тысячи вооруженных членов ХАМАС (...) Такая акция вызовет хаос и анархию, не устранив проблему», — отметил дипломат.

Блинкен также подчеркнул, что попытки физически уничтожить всех бойцов палестинского движения не гарантируют прекращения деятельности ХАМАС в Газе. Он добавил, что действия Тель-Авива рискуют нанести огромный ущерб гражданскому населению. Госсекретарь также признал, что в конфликте уже пострадало больше мирных жителей, чем членов палестинского движения.

9 мая президент США Джо Байден заявил об отказе поставлять оружие Израилю в случае вторжения в Рафах, так как 7 мая поступала информация об бомбардировке города армией Израиля. По его словам, в таком случае Соединенные Штаты перестанут поставлять Израилю авиабомбы и артиллерийские снаряды, при этом продолжат передачу средств ПВО и других вооружений оборонительного характера.