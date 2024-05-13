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10:08, 13 мая 2024Мир

В Турции заявили о готовности возобновить стамбульский формат переговоров

В Турции заявили об отсутствии ответа по возобновлению стамбульского формата

Фото: Ahmad Al-Rubaye / Pool / Reuters

Власти Турции регулярно поднимают вопрос о готовности возобновить стамбульский формат переговоров по Украине, однако Анкара не получила ответов по данному вопросу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Постоянно поднимается с нашей стороны на самом высоком уровне. Господин президент [Турции Реджеп Тайип Эрдоган] внимательно следит за этим вопросом. Но пока нет какого-либо конкретного ответа от сторон [на предложение Турции]», — рассказал источник.

8 марта Эрдоган заявил, что Анкара подтверждает готовность провести мирные переговоры с участием России и Украины. Он также выразил сожаление, что стамбульская мирная инициатива не привела к завершению конфликта и подчеркнул, что конфликт должен завершиться путем переговоров.

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      Максим Габриелян
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