В Запорожье неизвестный попытался поджечь военкомат

В Запорожье неизвестный бросил два коктейля Молотова в здание военкомата

В подконтрольном Киеву городе Запорожье неизвестный попытался поджечь здание территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) и бросил в него два коктейля Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Происшествие случилось в ночь с 11 на 12 мая. Было брошено две бутылки с бензином, но они не загорелись», — говорится в сообщении источника.

При этом отмечается, что правонарушителя разыскивают. По факту произошедшего открыто дело по статье о теракте. Нарушителю грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что с 18 мая начнут изымать авто у населения в пользу Вооруженных сил Украины. У жителей Украины смогут забирать транспортные средства, подходящие для военных нужд.