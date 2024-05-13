В Минобороны Украины рассказали об изъятии авто у населения

Минобороны Украины: с 18 мая у населения смогут изымать транспорт в пользу ВСУ

В соответствии с новым законом о мобилизации на Украине с 18 мая у населения смогут изымать транспорт в пользу Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин, его заявление доступно в YouTube-канале ведомства.

У жителей Украины смогут забирать транспортные средства, подходящие для военных нужд. В их числе грузовики, внедорожники, водный транспорт и спецтехника. Изъятию будет подлежать техника владельцев двух и более авто. При этом в Минобороны отметили, что изымать транспортные средства нельзя будет у людей, для которых вождение является основным источником дохода, а также у инвалидов первой и второй групп и родителей детей с такой инвалидностью.

Решение об изъятии авто будет выдавать местная администрация, а забирать его смогут сотрудники Службы безопасности Украины, территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) и разведки. Вернуть транспорт должны в течение 30 дней после демобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране 16 апреля. Основные положения законопроекта вступают в силу 18 мая.