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08:51, 13 мая 2024Мир

Визит Си Цзиньпина подчеркнул разногласия в Евросоюзе

CNN: визит председателя КНР Си Цзиньпина подчеркнул разногласия внутри ЕС

Фото: Szilard Koszticsak / Reuters

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Европу подчеркнул разногласия, существующие внутри Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает CNN со ссылкой на аналитиков.

«Притягательная сила Пекина была продемонстрирована в Белграде и Будапеште, где улицы были украшены китайскими флагами. Когда Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань приземлились в аэропортах обоих городов, на взлетной полосе выступали народные танцоры, и, в отличие от сдержанного приема, который пара получила в Париже, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан были рядом, чтобы поприветствовать их», — пишет издание.

Другие европейские лидеры оказали Си Цзиньпину не такой теплый прием: президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пытались давить на китайского лидера, а также заявили, что «будут внимательно следить» за его встречей с президентом России Владимиром Путиным в Китае.

Старший научный сотрудник Центра анализа Китая Института политики азиатского общества Филипп Ле Корр заявил, что включение Сербии и Венгрии в европейский маршрут Си Цзиньпина «смущало Париж». С другой стороны, это показало китайской аудитории, что у КНР есть «близкие друзья в Европе».

«Венгрия и Сербия — настоящие друзья, с которыми мы можем вести бизнес», — добавил аналитик.

Ранее сообщалось, что отношения Венгрии и Китая вышли на новый уровень после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Будапешт. Представитель берлинского аналитического центра Merics Абигаэль Васселье отметил, что Венгрия «вошла в круг ближайших друзей» Китая.

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      Лина Пивоварова
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