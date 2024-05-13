В России увеличили производство водки и коньяка

Росалкогольтабакконтроль сообщил о росте производства водки, коньяка и вина

В первые четыре месяца 2024 года производство алкогольных напитков крепостью выше 9 процентов в России выросло на 10 процентов в годовом выражении, до 33,681 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на материалы Росалкогольтабакконтроля сообщает «Интерфакс».

Производство водки увеличилось на 6 процентов (22,689 миллиона декалитров), коньяка — на 7,3 процента (2,622 миллиона), виноградных вин — на 27,8 процента (11,025 миллиона), игристых вин — на 36,5 процента (4,497 миллиона), а ликерных — на 70 процентов (553,7 тысячи).

Выпуск слабоалкогольных напитков с января по апрель вырос на 38,4 процента, до 8,095 миллиона декалитров, а всей спиртосодержащей и алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) — на 20,1 процента, до 62,9 миллиона.

Еще в начале марта ведомство указывало на сформировавшуюся тенденцию к росту, но тогда показатель вырос только на 11 процентов. Эксперты связывают динамику с импортозамещением, а также добавлением новых регионов, куда были увеличены поставки.

Также Росалкогольтабакконтроль сообщил, что в первом квартале этого года объем выпуска игристых вин у 20 крупнейших российских производителей увеличился на 43,6 процента. Показать такой результат производители смогли за счет дешевой продукции, а лидером по росту (плюс 82 процента) стал Дербентского завода игристых вин, который отпускает продукцию по цене, близкой к минимальной розничной.