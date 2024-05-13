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08:01, 13 мая 2024Экономика

Россияне резко увеличили потребление дешевых игристых вин

«Ъ»: выпуск игристых вин в России вырос на 43,6 % процента за счет дешевых марок

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В первом квартале этого года объем выпуска игристых вин у 20 крупнейших российских производителей увеличился на 43,6 процента, до 3,248 миллиона декалитров по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные участников алкогольного рынка пишет «Коммерсантъ».

Розничные продажи такого вида напитков, по данным Росалкогольтабакконтроля, за этот же период выросли на 13,3 процента, до 5,4 миллиона декалитров. За рост потребления этого типа алкоголя отвечают производители дешевого продукта.

Самая резкая динамика — плюс 82 процента — отмечена у Дербентского завода игристых вин (203 тысячи декалитров). «Кубань-вино» нарастило производство на 74 процента, до 571 тысячи декалитров, а «Абрау-Дюрсо» — на 34 процента, до 775 тысяч.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин объяснил, что Дербентский завод продает свои вина почти по минимально возможной стоимости, которая составляет 239 рублей за бутылку объемом 0,75 литра.

Рост интереса россиян к дешевым напиткам подтверждает и взлет новой на рынке компании «Салют Алко», зарегистрированной в Беслане, на девятое место по объему выпуска. Ранее производитель выпускал недорогую водку, но теперь переходит на игристое.

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Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отметил, что привлекательная стоимость позволяет лишить напиток его традиционного новогоднего статуса. Теперь только за три летних месяца россияне выпивают игристых вин столько же, сколько в начале 2000-х годов выпивали за весь год. Опрошенные изданием эксперты полагают, что замедлить динамику может только повышение минимальной розничной цены в начале следующего года.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз предупредил, что производители слабоалкогольных напитков в России в скором времени начнут в массовом порядке менять их рецептуру, чтобы сделать ее хуже, но дешевле. На такие действия им придется пойти из-за из-за изменения принципа расчета и, как следствие, многократного роста акциза с 1 мая.

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      Платон Щукин
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