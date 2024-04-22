Россиян предупредили об ухудшении состава слабоалкогольных напитков

Глава ЦИФРРА Дробиз предупредил о замене рецептуры слабоалкогольных напитков

Производители слабоалкогольных напитков в России в скором времени начнут в массовом порядке менять их рецептуру, чтобы сделать ее хуже, но дешевле. Об этом в комментарии РИА Новости предупредил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Причиной таких действий станет многократный рост акциза. В настоящее время производители напитков крепостью до 9 процентов платят 514 рублей за литр безводного спирта. Для крепости 7 процентов это составляет 36 рублей за литр, а для 9 процентов — 46,3 рубля, что перекладывается в цены.

С 1 мая акциз на всю слабоалкогольную продукцию с объемной долей спирта до 18 процентов (кроме пива и пивных напитков) составит 141 рубль за литр, то есть в несколько раз выше. Поэтому компании вряд ли захотят сохранить состав напитков.

По мнению Дробиза, если производители не поменяют его, то выпуск товара упадет 2-2,5 раза. Для государства, утроившего акциз, разница окажется даже положительной. При этом эксперт отметил, что пресечь изменения рецептуры невозможно, а бизнес имеет полное право искать выход из созданной ситуации и пытаться компенсировать обвал доходов.

Ранее сообщалось, что с 1 июня Министерство финансов России собирается повысить минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди и ликероводочные изделия. Для водки минимальная стоимость бутылки объемом 0,5 литра составит 299 рублей.

Производство безалкогольных напитков в январе-феврале также сократилось. Эксперты связывают такую динамику с курсовыми пошлинами, акцизами и ухудшением вкусовых качеств напитков. Последнее обстоятельство также связано с желанием компаний сэкономить.