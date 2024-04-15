В России упало производство безалкогольных напитков

Росстат сообщил о падении производства безалкогольных напитков на три процента

В январе-феврале производство безалкогольных напитков в России снизилось на три процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщают «Ведомости».

В последние пять лет выпуск этого вида продукции в стране стабильно рос — с 76,3 миллиона декалитров в 2019 году до 115,3 миллиона в 2023-м. Однако, по данным NielsenIQ, с начала 2024-го падают как производство, так и продажи (минус 1,1 процента).

При этом в денежном выражении продажи выросли на 14,5 процента. Таким образом, рост цен на единицу товара составил 15,8 процента за год.

Опрошенные изданием эксперты объясняют динамику введением курсовых пошлин, из-за которых производители утратили интерес к экспорту и сосредоточились на российском рынке. Такое решение, в свою очередь, потребовало роста цен для сохранения рентабельности.

Дополнительным фактором стало введение маркировки для безалкогольных напитков и акциза. Президент Союзнапитков Максим Новиков напомнил, что ставка акциза составила семь рублей на литр. Эти затраты транслировали в стоимость товара.

Директор по стратегическому развитию Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров заметил, что производители начали уходить в смежные товарные отрасли, где пока нет акциза — это соки, сокосодержащие напитки, нектары и морсы. Вместе с тем, добавил эксперт, потребители и сами начали терять интерес к продукции из-за ухудшения ее вкусовых качеств. Дело в том, что для экономии на акцизе производители начали использовать вместо сахара сахарозаменители.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 года в России резко подскочило производство алкоголя. В общей сложности за этот период в стране произвели спиртных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) на 17,3 процента больше, чем годом ранее. В том числе производство крепкого алкоголя (свыше девяти градусов) увеличилось на 8,5 процента.