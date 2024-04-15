Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:03, 15 апреля 2024Экономика

В России упало производство безалкогольных напитков

Росстат сообщил о падении производства безалкогольных напитков на три процента

Фото: Unsplash

В январе-феврале производство безалкогольных напитков в России снизилось на три процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщают «Ведомости».

В последние пять лет выпуск этого вида продукции в стране стабильно рос — с 76,3 миллиона декалитров в 2019 году до 115,3 миллиона в 2023-м. Однако, по данным NielsenIQ, с начала 2024-го падают как производство, так и продажи (минус 1,1 процента).

При этом в денежном выражении продажи выросли на 14,5 процента. Таким образом, рост цен на единицу товара составил 15,8 процента за год.

Опрошенные изданием эксперты объясняют динамику введением курсовых пошлин, из-за которых производители утратили интерес к экспорту и сосредоточились на российском рынке. Такое решение, в свою очередь, потребовало роста цен для сохранения рентабельности.

Материалы по теме:
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут. Что будут пить россияне?
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут.Что будут пить россияне?
19 января 2024
Россияне стали меньше пить. В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
Россияне стали меньше пить.В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
19 марта 2024

Дополнительным фактором стало введение маркировки для безалкогольных напитков и акциза. Президент Союзнапитков Максим Новиков напомнил, что ставка акциза составила семь рублей на литр. Эти затраты транслировали в стоимость товара.

Директор по стратегическому развитию Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров заметил, что производители начали уходить в смежные товарные отрасли, где пока нет акциза — это соки, сокосодержащие напитки, нектары и морсы. Вместе с тем, добавил эксперт, потребители и сами начали терять интерес к продукции из-за ухудшения ее вкусовых качеств. Дело в том, что для экономии на акцизе производители начали использовать вместо сахара сахарозаменители.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 года в России резко подскочило производство алкоголя. В общей сложности за этот период в стране произвели спиртных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) на 17,3 процента больше, чем годом ранее. В том числе производство крепкого алкоголя (свыше девяти градусов) увеличилось на 8,5 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В США сообщили о просьбе России передать информацию по теракту в «Крокусе». Что на это ответил Вашингтон?

      Россиян напугали последствия жестокого избиения девушки в подъезде дома

      Пожилая женщина откусила палец посетительнице спортзала из-за тренажера

      Терапевт назвала причину онемения рук и ног после пробуждения

      Названы города России с сильно подорожавшим жильем

      Россиянин открыл стрельбу из ружья по полицейскому

      57-летняя Сальма Хайек показала фото в купальнике

      В Британии заявили о невозможности конфискации активов России

      Россиянин с голым торсом устроил гонку с полицией на Бали и разозлил местных

      Солдаты ВСУ заявили о желании дезертировать из-за законопроекта о мобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше