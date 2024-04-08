В России подскочило производство алкоголя

Производство алкоголя в РФ в первом квартале 2024 года выросло на 17,3 процента

В первом квартале 2024 года в России резко подскочило производство алкоголя. Об этом со ссылкой на материалы Росалкогольтабакконтроля пишет РИА Новости.

По данным ведомства, в январе-марте в стране было произведено на 17,3 процента больше спиртных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) по сравнению с прошлым годом — 42,707 миллиона декалитров. При этом производство крепкого алкоголя (свыше 9 градусов) увеличилось на 8,5 процента, до 23,548 миллиона декалитров. Российские предприятия произвели за квартал на 3,1 процента больше водки (15,949 миллиона декалитров) и на 6,5 процента больше коньяка.

Самый заметный рост отмечен среди виноделов — объем производства отечественного игристого вырос на 42,7 процента (до 3,248 миллиона декалитров), виноградных вин — на 25,8 процента к аналогичному периоду 2023 года (до 7,125 миллиона декалитров). Для плодовых и ликерных вин показатель увеличился на 53,8 и 36,4 процента соотвественно. При этом слабоалкогольной продукции в первом квартале в РФ произвели на 18,5 процента больше — 5,16 миллиаона декалитров.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в России необходимо развивать собственное виноградное производство и производственные мощности. Он призвал обеспечить учет в ЕГАИС винограда, использованного при производстве винодельческой продукции.