В России призвали поддержать отечественных виноделов

Силуанов: в России необходимо развивать собственное виноградное производство

В России необходимо развивать собственное виноградное производство и производственные мощности. Об этом в ходе заседания коллегии Росалкогольтабакконтроля заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, его слова приводит РИА Новости.

Он призвал развивать поддержку отечественных виноделов. «Необходимо обеспечить учет в ЕГАИС винограда, использованного при производстве винодельческой продукции», — отметил глава Минфина. Министр уточнил, что речь идет об учете видов продукции, объемов неиспользованного сырья, сортов винограда и данных о виноградных насаждениях.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев рассказал, что в большинстве российских магазинов на отечественные вина приходится значительная доля ассортимента — более 50 процентов. При этом количество такой продукции на полках ретейлеров продолжит расти, спрогнозировал он. «Большое число потребителей голосует рублем за российское вино», — подчеркнул эксперт.