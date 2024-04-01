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21:17, 1 апреля 2024Экономика

В России спрогнозировали рост доли отечественного вина в магазинах

АКОРТ: количество российского вина в магазинах продолжит расти

Фото: Maksym Kaharlytskyi / Unsplash

В большинстве российских магазинов на отечественные вина приходится значительная доля ассортимента. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Количество такого вина на полках российских ретейлеров продолжит расти, спрогнозировал он. При этом, отметил Караваев, уже сейчас доля этого алкогольного напитка из недружественных стран не превышает трети от объема продаж импортного вина, а доля отечественного вина в общем объеме реализации — более 50 процентов.

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«Иными словами, большое число потребителей голосует рублем за российское вино», — подчеркнул эксперт. Он также рассказал о расширении ассортимента российских вин на полках, в том числе и в средней и высокой ценовых категориях. Караваев отметил положительный эффект в популяризации у потребителей отечественных напитков регулярных акций, проводимых Минпромторгом России, Минсельхозом России и Роскачеством — «Дни российских вин».

Ранее стало известно, что с начала августа 2023-го по конец января 2024-го суммарные поставки тихих и игристых вин из стран Евросоюза (ЕС) в Россию упали на 37,2 процента в сравнении с тем же периодом 2022-2023 годов. По данным Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий ЕС, за этот период европейские страны поставили на российский рынок в общей сложности 1,19 миллиона гектолитров вина, что стало минимальным показателем за последние пять лет.

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