Володин высказался о знании мигрантами русского языка

Володин: приехавшие в Россию мигранты должны знать русский язык

Те мигранты, которые приехали в Россию на заработки, должны знать русский язык, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова передает ТАСС.

«Многие проблемы произрастают из-за того, что на территории страны, откуда приехал человек сюда на работу, он не учил язык, относится понятно как к нашим традициям и культуре, и дальше возникают проблемы», — сказал политик.

По его словам, в России не должны допустить таких проблем. Для этого важно работать с дружественными странами и создавать условия для того, чтобы там учили русский язык.

Ранее в Госдуме предложили сократить срок пребывания в России иностранцев. Опубликованный в электронной базе нижней палаты парламента документ предусматривает уменьшение разрешенного срока пребывания в стране иностранных граждан до 90 суток в течение года.