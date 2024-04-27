В России предложили сократить разрешенный срок пребывания в стране иностранцев

В Госдуме предложили сократить срок пребывания в России иностранцев

В Госдуме предложили сократить срок пребывания в России иностранцев. Это следует из текста законопроекта, опубликованного в электронной базе нижней палаты.

Документ предусматривает уменьшение разрешенного срока пребывания в стране иностранных граждан до 90 суток в течение года.

Действующее законодательство позволяет находиться в России гражданам тех стран, с которыми не установлен визовый режим, до 90 суток из каждых 180 суток. Таким образом, в течение года иностранцы могут находиться в России 180 суток.

Помимо этого, документ предусматривает введение для мигрантов режима высылки. В случае принятия закона мигрантам также смогут, в частности, запрещать выезжать из региона проживания без уведомления органов МВД России.