Возлюбленный 57-летней Холли Берри показал ее обнаженное фото

Возлюбленный американской актрисы Холли Берри певец Ван Хант показал ее откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке запечатлена 57-летняя звезда «Женщины-кошки» на балконе своего дома. Она позирует перед камерой полностью обнаженной, распустив при этом волосы.

Поклонники Берри оценили данный кадр в комментариях под постом, который набрал более 12 тысяч лайков. «Как увеличить фото? Хочу приобрести похожий балкон», «Обнаженное тело — это естественно и красиво», «Она прекрасна», «Волшебный мир со всех сторон», «Она выглядит потрясающе», — писали они.

В июне прошлого года сообщалось, что актриса Анджелина Джоли захотела фигуру как у Холли Берри. Уточнялось, что в рамках к подготовке к съемкам фильма Maude v Maude («Мод против Мод») звезда «Малефисенты» обратилась к коллеге с просьбой помочь ей привести тело в форму.