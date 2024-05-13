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17:36, 13 мая 2024Ценности

Врач назвала популярные у россиянок болезненные бьюти-процедуры

Косметолог Анчикова: SMAS-лифтинг создает болезненные ощущения под кожей

Фото: Rosa Rafael / Unsplash

Российский врач-косметолог, дерматовенеролог для косметического бренда d’Alba Екатерина Анчикова назвала популярные у россиянок болезненные бьюти-процедуры. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь медик выделила аппаратный SMAS-лифтинг. По ее словам, данная процедура была востребованной несколько лет назад. Но теперь у многих женщин пропал к ней интерес из-за болезненных ощущений. «При помощи ультразвуковых волн, которые вонзаются в кожу, как иголки, появляется множество мелких очагов с эффектом микрофиброза. Достигается это благодаря повышению температуры в этих зонах вплоть до 70 градусов. Таким образом создается ощущение, что обжигающие иглы множество раз обкалывают твое лицо изнутри», — объяснила Анчикова.

Кроме того, эксперт обратила внимание на тредлифтинг — подтяжку опущенных тканей лица с помощью мезонитей. Она рассказала, что во время реабилитации необходимо пользоваться бандажом и не забывать о том, что может возникнуть риск обрыва нитей, отторжения инородного материала и возникновения фиброза. В то же время, по словам врача, результат от тредлифтинга хорошо заметен.

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Специалист отметила срединный пилинг и микроигольчатый RF-лифтинг. В первом случае может возникнуть глубокий ожог, а также подняться температура клиента. Во второй манипуляции одновременно применяют 25 игл, по которым пропускают электрический ток. Из-за сильных болевых ощущений иногда используется анестезирующий крем. «Это действенная процедура, направленная на устранение дряблости, морщин, заломов, рубцов. Но выдерживают эти иглы с электрическим током далеко не все», — пояснила Анчикова.

В заключение собеседница издания упомянула СО2 лазерную шлифовку, которую необходимо проводить в осенне-зимний период, поскольку летом возникает вероятность появления гиперпигментации. «После всех этапов реабилитации, а именно — отеков, температуры, болезненности, коричневых корок, у пациента появляется новая кожа», — уточнила она.

В апреле дерматолог и косметолог Татьяна Баллирано раскрыла россиянкам опасные последствия инъекций филлеров для лица. Тогда врач опровергла информацию о том, что данные препараты рассасываются через год после их введения.

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      Мария Винар
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