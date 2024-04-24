Россиянкам раскрыли опасные последствия инъекций филлеров для лица

Дерматолог Баллирано: инъекции филлеров могут привести к отечности и некрозу

Дерматолог и косметолог Татьяна Баллирано раскрыла россиянкам опасные последствия инъекций филлеров для лица. Ее комментарий публикует WomanHit.

В первую очередь врач опровергла информацию о том, что данные препараты рассасываются через год после их введения. «Научно доказано, что филлер может находиться в организме 10-15 лет», — заявила она. Кроме того, указанные кожные наполнители могут вызвать лимфостаз.

В то же время слишком глубокое введение филлера или попадание в просвет сосуда могут привести к тромбоэмболии и в результате стать причиной развития некроза. Также при использовании упомянутых косметологических средств существует опасность развития аутоиммунных реакций, отметила эксперт.

В феврале косметолог Татьяна Бедаева также раскрыла опасные последствия уколов ботокса.