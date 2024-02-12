Врач раскрыла россиянам опасные последствия ботокса

Косметолог Бедаева: при неправильном использовании ботокс может вызвать мигрень

Косметолог Татьяна Бедаева раскрыла россиянам опасные последствия ботокса. Соответствующий материал публикует портал «Страсти».

По словам врача, препарат, который устраняет возрастные изменения кожи, при неправильном использовании может привести к птозу верхнего века, утяжелению зоны лба, а также усилению мигрени. Среди прочего, упомянутая процедура может вызвать нарушение глотания, уточнила Бедаева.

При этом эксперт подчеркнула, что препараты с ботулотоксином должны быть сертифицированы. Кроме того, специалист, проводящий манипуляцию, должен иметь высшее медицинское образование и прохождение ординатуру по дерматологии и косметологии. «От качества препарата и квалификации специалиста напрямую зависит не только эффект от процедуры, но состояние здоровья», — предупредила доктор.

В январе 41-летняя блогерша раскрыла дешевую замену ботоксу. По словам женщины, сохранять моложавый внешний вид ей помогает касторовое масло, которое она наносит на область вокруг глаз и на веки за час до сна.