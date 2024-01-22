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13:50, 22 января 2024Ценности

41-летняя блогерша раскрыла дешевую замену ботоксу

Кадр: @maggieroseadvocate/Tiktok.com

Блогерша Мэгги Роуз раскрыла дешевую замену ботоксу. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

Сначала 41-летняя инфлюэнсерша с никнеймом maggieroseadvocate, чей блог насчитывает более 335 тысяч подписчиков, продемонстрировала свое лицо крупным планом. На кадрах видно, что на коже юзерши отсутствуют крупные мимические морщины и другие косметические дефекты.

По словам женщины, сохранять моложавый внешний вид ей помогает касторовое масло, которое она наносит на область вокруг глаз и на веки за час до сна. «Это средство помогает от морщин, гиперпигментации, отечности и сухости», — пояснила она. Помимо этого, Роуз призналась, что использует масло тмина и шиповника.

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Подписчики оценили рекомендацию пользовательницы сети в комментариях под постом. «Каждый вечер я использую касторовое масло с парой капель масла чайного дерева», «После регулярного использования касторового масла я получаю массу комплиментов по поводу своей внешности», «Жаль, что я не узнала о нем раньше, оно потрясающее», — восхитились они.

Ранее в январе 43-летняя Слава раскрыла секреты красоты. Исполнительница, находясь в санатории, посетила кабинет косметолога. На размещенных кадрах она предстала в белом махровом халате и медицинской шапочке.

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      Екатерина Ештокина
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