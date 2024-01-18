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12:54, 18 января 2024Ценности

43-летняя Слава раскрыла секреты красоты

Кадр: @nastya_slava

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) раскрыла секреты красоты. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

43-летняя исполнительница, находясь в санатории, посетила кабинет косметолога. На размещенных кадрах она предстала в белом махровом халате и медицинской шапочке.

Звезда совместно со специалистом рассказала, что намерена пройти процедуру Dermadrop, массаж лица и омоложение коллагеновым листом. «Вы, наверное, девчата, уже 100 лет все это делаете! А я только в 43 доползла», — иронично заявила она.

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Знаменитость призналась, что прибегала к таким косметическим манипуляциям, как ультразвуковой пилинг, ЗД моделирование лица и аэро-маска. «Кожа сразу супер. В выходной поеду на закрепляющий уход», — заключила она.

Ранее Слава пожаловалась на внешность после оздоровительных процедур. Она рассказала подписчикам, что планирует сбросить лишний вес.

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      Екатерина Ештокина
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